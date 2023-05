Pkw-Absturz im Almgebiet von Leogang endete glimpflich

Zwei Senioren kamen mit dem Schrecken davon, als das Auto, in dem sie saßen, trotz Vollbremsung rückwärts einen Abhang hinunterrollte.

Am Montag hatten zwei Senioren in Leogang Glück im Unglück: Ein 84-jähriger Einheimischer fuhr gegen 14:25 Uhr mit seinem Auto auf der Almstrasse vom Unterberghaus zur Scheltaualm unterhalb des Spielbergs hinauf. Aufgrund des schneebedeckten Forstweges entschied sich der Lenker, das Auto in einer Kehre stehenzulassen und zu Fuß den Weg zur Alm zu gehen. Beim Rückwärtsfahren zur Kehre kam er jedoch mit dem Auto ans Ende des Banketts. Daraufhin rollte der Wagen trotz Vollbremsung den Abhang rückwärts hinunter und kam nach rund 30 Metern im steilen Gelände zum Stehen.

Der Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Auto befreien. Eine deutsche Urlauberfamilie, die vorbeiwanderte, alarmierte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Leogang konnte den abgerollten, unbeschädigten Pkw mithilfe einer Seilwinde auf den Almweg ziehen. Bei der Bergeaktion waren 26 Männer, zwei Frauen und vier Fahrzeuge im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war mit einem Einsatzwagen und zwei Freiwilligen vor Ort. Der Alkotest des Lenker verlief negativ.