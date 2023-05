Pkw-Absturz im Almgebiet von Leogang endete glimpflich

Die beiden betagten Insassen blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Leogang barg das Fahrzeug mit einer Einbauwinde.

Die Freiwillige Feuerwehr Leogang wurde am Montag zu einer Fahrzeugbergung gerufen.

Am Montag hatten zwei Senioren in Leogang Glück im Unglück: Ein 84-jähriger Einheimischer fuhr gegen 14.25 Uhr mit seinem Auto auf der Almstraße vom Unterberghaus zur Scheltaualm unterhalb des Spielbergs hinauf. Aufgrund des schneebedeckten Forstweges entschied sich der Lenker, das Auto in einer Kehre stehenzulassen und zu Fuß den Weg zur Alm zu gehen.

Beim Rückwärtsfahren zur Kehre geriet er jedoch mit dem Fahrzeug ans Ende des Banketts. Daraufhin rollte der Wagen trotz Vollbremsung den Abhang rückwärts hinunter ...