Ein Pkw geriet am Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn in Vollbrand.

Gegen 16.30 Uhr geriet am Donnerstagnachmittag ein Pkw auf der A10 in Fahrtrichtung Villach auf Höhe Pfarrwerfen in Vollbrand. Die Ursache dafür war zunächst unklar, auch ob Personen zu Schaden kamen. Die Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen befanden sich im Einsatz. Die Autobahn musste gesperrt werden. Weitere Informationen folgen.

Quelle: SN