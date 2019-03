Drei 14-jährige Mädchen wollten am Samstagnachmittag die Fahrbahn der Glemmtaler Landesstraße im Ortsgebiet von Saalbach-Hinterglemm queren. Ein Pkw erfasste zwei der drei Jugendlichen.

Die Mädchen wurden auf die Motorhaube geschleudert und blieben auf der Fahrbahn liegen. Das Rote Kreuz brachte beide in das Krankenhaus Zell am See. Laut Polizei erlitten beide keine ernsthaften Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Am Pkw entstand Sachschaden an der Motorhaube.

Quelle: SN