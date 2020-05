In der Nacht auf Freitag hat ein PKW-Lenker aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr in ein Tattoo-Studio in der Ignaz-Harrer-Straße.

Bei dem Unfall wurden Mauer, Schaufenster und Teile des Innenraumes zerstört. Der Lenker blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg führte die Aufräum- und Sicherungsarbeiten durch. Bereits Anfang der Woche verunfallte ein PKW in das gleiche Haus. Quelle: SN