Pkw geriet bei Strobl auf die Gegenfahrbahn: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der B158

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Feuerwehrangaben am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der Wolfgangsee-Bundesstraße bei Strobl ereignet. Drei Menschen erlitten Verletzungen.

Die Schwerverletzten wurden in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert, die dritte Person ist in das Krankenhaus Bad Ischl transportiert worden.

Die Landeswarnzentrale berichtete am Freitag kurz vor 6.30 Uhr, dass bei dem Unfall Personen in Fahrzeugen eingeklemmt worden seien. Laut Rotem Kreuz sind dabei zwei Menschen schwer, einer ist leicht verletzt worden.

Ein Pkw war dabei aus noch unbekannter Ursache auf der Wolfgangsee-Straße in Fahrtrichtung St. Gilgen auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der daraufhin eine Böschung hinabgeschleudert wurde und in Folge am Rand eines angrenzenden Waldgebiets zum Stillstand kam.

"Die beiden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt", sagt Rotkreuz-Einsatzleiter Thomas Zopf. Der Lenker des zweiten Autos wurde nach aktuellen Informationen leicht verletzt.