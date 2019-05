Auf der regennassen B1 kollidierten am kleinen Walserberg Mittwochmittag zwei Pkw. Vier Personen verletzten sich.

Das Rote Kreuz brachte sie mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus bzw. in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Am beiden Fahrzeugen entstand enormer Sachschaden.

