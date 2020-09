Pkw kollidierte in der Stadt Salzburg mit Notarztwagen

Der Unfall passierte bei der Ausfahrt des Notarztwagens vom Geländer der Landeskliniken in der Aiglhofstraße. Die Straße musste im Bereich der Kreuzung Innsbrucker Bundesstraße gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Aiglhofstraße in der Stadt Salzburg. Laut ersten Informationen ist ein Notarztwagen bei der Ausfahrt vom Gelände der Landeskliniken mit einem Auto zusammengestoßen. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Notarztwagen war mit Blaulicht unterwegs und auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Aiglhofstraße war im Bereich der Kreuzung Innsbrucker Bundesstraße bis zur Wartelsteinstraße gesperrt.

Quelle: SN