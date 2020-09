Pkw kollidierte in der Stadt Salzburg mit Radfahrer

Der 15-jährige Salzburger wurde verletzt ins UKH gebracht.

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Salzburg-Schallmoss verletzt. Eine nach links abbiegende 58-jährige Pkw-Lenkerin aus Salzburg hatte den geradeaus fahrenden Jugendlichen im Kreuzungsbereich der Rupertgasse mit der Bayerhamerstraße übersehen. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Durch den Anprall kam der Radfahrer zu Sturz und verletzte sich an beiden Knien und im Hüftbereich. Das Rote Kreuz brachte den Burschen ins UKH Salzburg. Durchgeführte Alkomattests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ. Der Radfahrer war ohne Fahrradhelm unterwegs.

