Pkw kollidierten auf der Felbertauernstraße

Am Donnerstagmorgen fuhr eine junge Tirolerin auf der Felbertauernstraße (P1) von Matrei in Osttirol kommend talwärts in Richtung Mittersill. Dabei kam die 20-Jährige mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Ein 52-jähriger Tiroler fuhr mit seinem Pkw bergwärts in Richtung Matrei in Osttirol. In einer Kurve kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich. Nachkommende Fahrzeuglenker verständigten die Rettung. Beide Fahrer wurden verletzt in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Felbertauernstraße war kurzzeitig komplett gesperrt.



(SN)