Pkw-Kollision in Elixhausen: Vater und einjährige Tochter verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Elixhausen sind am Samstagvormittag ein 44-jähriger Lenker und seine einjährige Tochter verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Kreuzungsbereich Mattseer-Landesstraße (L101) - Leichartingweg. Ein 72-Jähriger kollidierte beim Auffahren mit seinem Pkw auf die L101 aus unbekannter Ursache mit dem Auto des 44-Jährigen.

Vater und Tochter wurden nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Mattseer-Landesstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Quelle: APA