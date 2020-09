Pkw-Lenker beging nach Unfall mit Rollstuhlfahrer Fahrerflucht

Der 54-jährige Salzburger kam aufgrund des Unfalls zu Sturz und verletzte sich. Eine Verbringung ins Krankenhaus lehnte der Mann aber ab.

Ein 54-jähriger Salzburger fuhr am Mittwochabend mit seinem Rollstuhl und im Beisein seiner Hunde über eine Straße im Salzburger Stadtteil Lehen. Als er die Fahrbahn überquerte, kam von rechts ein bislang unbekannter Pkw-Lenker, der den fahrbahnüberquerenden Rollstuhlfahrer mit dem Außenspiegel an der rechten Schulter touchierte. Dabei kam dieser zu Sturz. Das unbekannte Fahrzeug fuhr anschließend, ohne anzuhalten, davon. Durch den Verkehrsunfall kippte der Mann mit seinem Rollstuhl um und verletzte sich am Kopf und Ellenbogenbereich. Der Verletzte konnte sich selbstständig wieder aufrichten und begab sich anschließend zu seiner Wohnadresse. Eine Nachbarin konnte den Verletzten vor seiner Wohnung antreffen und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 0,84 mg/l positiv. Eine Verbringung ins Krankenhaus lehnte der Mann ab.

Quelle: SN