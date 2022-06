Pkw-Lenker bei Auffahrt auf die A1 beim Salzburger Flughafen getötet

Auslöser des Unfalls dürfte eine Kollision zwischen dem Pkw und einem Kleintransporter gewesen sein. Für den Pkw-Lenker aus Bayern kam jede Hilfe zu spät.

Ein Autofahrer aus Bayern ist am Montagvormittag auf der Westautobahn (A1) tödlich verunglückt: Der Mann war auf Höhe der Auffahrt beim Salzburger Flughafen in Richtung Linz unterwegs. Dabei kam es vermutlich zu einer Kollision mit einem Kleintransporter. In der Folge prallte der Pkw des Bayern gegen die Mittelbetonwand. Anschließend wurde das Fahrzeug über die drei Fahrstreifen geschleudert und kam auf der Auffahrtsrampe zu Stehen. Gegen 10 Uhr ging der Alarm bei Berufsfeuerwehr und Rotem Kreuz ein. Für den Pkw-Lenker kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Die Berufsfeuerwehr Salzburg führte Sicherungsarbeiten durch. Der Lenker des Kleintransporters erlitt nach ersten Informationen einen Schock.