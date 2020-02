Pkw-Lenker bei Kollision mit Zug in Kuchl getötet

Das Fahrzeug wurde vom Zug rund 100 Meter mitgeschleift. Der Pkw-Lenker kam bei der Kollision ums Leben, die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Tauernstrecke zwischen Golling und Hallein musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Schwerer Zugunfall in Kuchl-Moos: Ein Personenzug, der in Richtung Salzburg unterwegs war, rammte am Montag gegen 13.30 Uhr einen Pkw - im Bereich eines Bahnübergangs. Das Fahrzeug wurde dabei rund 100 Meter mitgeschleift. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte kam dabei der Lenker des Autos ums Leben. Die Fahrgäste im Zug blieben offenbar unverletzt. Die Eisenbahnkreuzung ist mit einer Lichtzeichen- und Schrankenanlage technisch gesichert.

Durch ein Lichtzeichen und eine Schrankenanlage gesichert

Aufgrund der Kollision bleibt die Tauernstrecke zwischen Golling und Hallein bis voraussichtlich 15.30 Uhr unterbrochen. Dies betrifft sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr. Für Fernverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg Hbf und Bischofshofen angefordert. Für die S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Golling Abtenau and Hallein angefordert.

Quelle: SN