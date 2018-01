Pkw-Lenker bei Unfall unter Drogeneinfluss

Nahezu zeitgleich ereigneten sich zwei Unfälle mit Fahrzeug-Lenkern aus Österreich am Montagnachmittag in Freilassing. In einem Fall wurde dabei ein Autolenker aus Österreich positiv auf mehrere Betäubungsmittel getestet.

Am Montag ereignete sich in Freilassing-Süd auf der B304 bei der Abzweigung zur B20 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Gegen 15:55 Uhr fuhr ein 26-jähriger Grazer mit seinem VW Golf von der B20 aus Salzburg kommend auf die B304. Er wollte die B304 überqueren und seine Fahrt in Richtung Bad Reichenhall fortsetzen. Da es auf der B20 aufgrund von Arbeiten zu Behinderungen kam, wollte er so seine Wartezeit verkürzen. Allerdings: Der Grazer übersah laut Polizei beim Überqueren der B304 eine aus Richtung des Globus-Supermarkts kommende vorfahrtsberechtigte 44-jährige Walserin mit ihrem Mazda. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Grazer wurde auf mehrere Substanzen positiv getestet

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Freilassing wirkte der 26-Jährige aber sehr nervös, weshalb ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser war bei mehreren Betäubungsmitteln positiv. Bei dem Grazer wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde noch vor Ort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An beiden Pkw entstand bei dem Verkehrsunfall Totalschaden, sodass die Gesamtschadenshöhe zirka 16.000 Euro beträgt. Beide Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An der Unfallstelle liefen bei beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Die Freiwillige Feuerwehr Freilassing versorgte die Unfallstelle und übernahm die Verkehrsregelung.



Lkw-Gespann beschädigte beim Rechts-Abbiegen einen Pkw

Während dieser Verkehrsunfall aufgenommen wurde, ereignete sich auf dem Abschleifer von der B20, von Salzburg kommend ein zweiter Unfall. Dabei wollte ein 48-jähriger Österreicher mit seinem Lkw-Gespann nach rechts in Richtung Globus-Supermarkt fahren. Er blieb erst an der Einmündung zur B304 stehen. Der Lkw-Fahrer ordnete sich in der Mitte ein, um genug Platz für sein ausscherendes Gespann zu haben. Ein hinter ihm fahrender 69-jähriger Traunreuter mit seinem Opel schätzte die Situation falsch ein und ordnete sich rechts neben dem Lkw ein. Der Lkw-Fahrer zog nach rechts und touchierte hierbei mit dem Unterfahrschutz des Anhängers den neben ihm stehenden Opel. Am Opel entstand dadurch ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 800 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine zweite hinzugerufene Streife der Polizei Freilassing nahm diesen Verkehrsunfall auf.





(SN)