Pkw-Lenker flüchtete in Wals mit 180 km/h vor Polizeikontrolle

Das Auto des mutmaßlichen Lenkers konnte wenig später in Deutschland gefunden werden. Ein 22-jähriger Deutscher wurde festgenommen.

Am Montagnachmittag fuhr ein Pkw auf der Großgmainer Landesstraße in Wals einem zivilen Polizeifahrzeug extrem dicht auf. Als die Polizeistreife das Fahrzeug anhalten wollte, beschleunigte dessen Lenker das Fahrzeug auf rund 180 km/h und flüchtete über die Grenze nach Deutschland. Im Zuge der Fahndung fand die bayrische Polizei den geparkten Pkw in Marzoll, vom Lenker fehlte jedoch jede Spur. Nach weiteren Ermittlungen konnte ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger als vermutlicher Lenker ausgeforscht werden. Der Mann besitzt keinen Führerschein und gab an, das Auto nicht gelenkt zu haben. Das Fahrzeug wurde von der bayrischen Polizei sichergestellt und der 22-Jährige festgenommen, berichtet die Polizei Salzburg in einer Aussendung.