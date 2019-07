Pkw-Lenker fuhr ohne Licht durch Maxglan: Streit entbrannt

Vater und Sohn wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.

In Salzburg-Maxglan gerieten am Mittwochabend der Lenker eines deutschen Pkw und ein 55-jähriger Radfahrer aneinander. Der Streit war entbrannt, weil der Autofahrer bei Dunkelheit ohne Licht fuhr. Der Radfahrer wurde von seinem 24-jährigen Sohn mit dem Scooter begleitet.

Bei der Auseinandersetzung wurden Vater und Sohn im Gesicht unbestimmten Grades verletzt und wurden in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der unbekannte Pkw-Lenker flüchtete. Eine sofortige Fahndung verlief bisher negativ.



Quelle: SN