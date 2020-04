Pkw-Lenker kollidierte mit Obus

Am Mittwochvormittag stießen im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ein Auto und ein Obus zusammen. Eine 77-jährige Salzburgerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Das meldet die Polizei.

Trotz Vollbremsung konnte der 46-jährige Buslenker eine Kollision nicht vermeiden, wobei die im Bus sitzende Frau zu Boden geschleudert und verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die Verletzte in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: SN