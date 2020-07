Pkw-Lenker mit 2,46 Promille aus dem Verkehr gezogen

Im Gemeindegebiet Hallwang wurde ein Alkolenker gestoppt. Er hatte mehr als zwei Promille Alkoholgehalt im Blut. Der Führerschein wurde ihm unverzögerlich abgenommen.

Am Freitag gegen 21 Uhr erweckte ein 39-jähriger Pkw-Lenker auf der Wiener Bundesstraße in Hallwang die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Nachdem er ohne Beleuchtung in auffälliger Fahrweise unterwegs war, wurde er angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 2,46 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg bekanntgab.

Quelle: SN