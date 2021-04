Pkw-Lenker ohne Führerschein wollte Polizei bestechen

Chronik Garagenbrand in Salzburg-Liefering: Pkw vollkommen ausgebrannt Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brandeinsatz in der Stadt Salzburg. Ein Pkw fing in einer Garage Feuer, verletzt wurde dabei niemand.

Wirtschaft Salzburger Flughafen will ab Juni wieder durchstarten - es gilt das Prinzip Hoffnung Der Linienverkehr am Salzburg Airport steht still. Ab Juni soll es wieder heißen: "Klappen Sie die Tische nach oben und schnallen Sie sich an."