Pkw-Lenker raste durch das Stadtgebiet: Mehrere Polizisten bei Großeinsatz verletzt

In der Schrannengasse kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann raste am Nachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. Mehrere Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt.

Mehrere Polizeistreifen sind derzeit in der Stadt Salzburg im Einsatz. Ein Pkw-Lenker verursachte um etwa kurz vor 15 Uhr einen Verkehrsunfall und beging anschließend Fahrerflucht. Dabei habe er sich zahlreichen Verkehrsregeln widersetzt, berichtet die Polizei. Eine Polizeisprecherin berichtet von "mehreren Verkehrsübertretungen".

Lenker laut Polizei "deutlich beeinträchtigt"

Laut Polizei raste der Lenker nach dem Unfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. In der Schrannengasse war er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In diesem Bereich konnten die Beamten ihn schließlich zum Anhalten zwingen. Dabei krachte der Lenker mit seinem Fahrzeug in den Wagen einer Polizeistreife. Die Beamten konnten den "deutlich beeinträchtigen Mann" festnehmen, berichtet eine Polizeisprecherin. Mehrere Beamte wurden bei der Kollision der Fahrzeuge und bei der Festnahme verletzt.