Pkw-Lenker raste mit 230 km/h auf der A1

Ein 33-Jähriger hatte es auf der Westautobahn besonders eilig. Mit 100 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit wurde der Mann von einer Zivilstreife gefasst.

Am Mittwochnachmittag wurde auf der Westautobahn (A1) zwischen Thalgau und Eugendorf in Richtung Salzburg ein Fahrzeuglenker durch eine Zivilstreife der Salzburger Landesverkehrsabteilung angehalten. Der 33-Jährige beging eine eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung. Er fuhr mit seinem Pkw auf der Autobahn anstatt der erlaubten Geschwindigkeit von 130 km/h mit einer gemessenen Fahrgeschwindigkeit von 230 km/h. Die Anzeige an die BH Salzburg Land wird erstattet.

Quelle: SN