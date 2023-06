Pkw-Lenker saß mit 2,76 Promille am Steuer

Die Polizei führte in der Nacht auf Sonntag im gesamten Bundesland Salzburg Verkehrskontrollen durch, auch in der Tuningszene. Bei vier Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag der Fokus auf Lenker unter Alkohol- und Drogenkontrollen sowie auf Kontrollen in der Tuningszene, da mehrere Hunderte Fahrzeuge in der Stadt Salzburg erwartet wurden. Laut Polizei konnten an verschiedenen Treffpunkten einige Pkw-Lenker kontrolliert werden. Bei vier von 13 Fahrzeugen wurde nach Inspektion durch die Prüfstelle der Salzburger Landesregierung bei vier Fahrzeugen auf Grund schwerer Mängel die Kennzeichen abgenommen. Die Techniker stellten 46 Delikte fest. Das Tuningtreffen konnte nach Angaben der Polizei durch die gezielten Kontrollen rasch aufgelöst werden. Insgesamt waren rund 100 Fahrzeuge beteiligt.



Die Beamten zogen bei den Kontrollen auch zwei unter Drogeneinfluss stehende Autolenker aus dem Verkehr - einen 23-jährigen Salzburger in der Stadt Salzburg sowie auf der Tauernautobahn A10 ein 24-jähriger Tennengauer. Bei beiden stellte eine Amtsärztin eine Fahruntauglichkeit fest. Die Führerscheine nahmen die Polizisten vorläufig ab.

Betrunken oder zu schnell

Die Beamten untersagten auf der A10 zudem einem 20-jährigen Pinzgauer die Weiterfahrt - er hatte keinen Führerschein. In St. Johann mussten zwei Führerscheine aufgrund einer Alkoholisierung von 0,82 Promille abgenommen werden. Einem 19-jährigen Fahrzeuglenker untersagten die Beamten die Weiterfahrt, da dieser ebenfalls keine gültige Lenkberechtigung besitzt und mit 0,5 Promille am Steuer saß. Auch ein Probeführerscheinbesitzer wird angezeigt, da er mit 0,46 Promille einen Pkw im Pongau lenkte. Im Lungau nahm die Polizei vier Fahrzeuglenkern den Führerschein ab. Bei einem von ihnen ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,76 Promille Alkohol im Blut.



Im Bezirk Hallein und Salzburg Stadt führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung zudem Geschwindigkeitsmessungen durch. Neun Fahrzeuge überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h. Zwei Motorradlenker aus Salzburg waren bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 110 bzw. 112 km/h unterwegs. Ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet werden. Alle Lenker werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.