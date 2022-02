Pkw-Lenker stieß Fußgängerin auf Schutzweg in der Stadt Salzburg nieder

Die 31-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in der Siebenstädterstraße. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker hielt vor einem Schutzweg an, um einem Passanten das Überqueren zu ermöglichen. Im Anschluss beschleunigte er wieder und wollte in die Querstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt betrat eine 31-jährige Fußgängerin ebenfalls den Schutzweg. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Frau. Die Fußgängerin wurde zu Boden gestoßen und wurde verletzt. Die Rettung brachte die Frau ins Universitätsklinikum Salzburg.