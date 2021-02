Pkw-Lenker stieß Mädchen nieder: Siebenjährige ins Krankenhaus eingeliefert

Der 72-jährige Mann gab an, das Mädchen übersehen zu haben.

Am Sonntagabend kam es in Salzburg im Kreuzungsbereich Weiserstraße mit der Gabelsbergerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein siebenjähriges Mädchen überquerte gerade mit seiner Mutter den Schutzweg, als ein 72-jähriger Pkw-Lenker beim Einbiegen das Mädchen erfasste und niederstieß. Das Mädchen wurde dabei verletzt und mit der Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Die Mutter blieb unverletzt. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ (0,0 Promille). Zum Unfallhergang gab der Lenker an, das Mädchen nicht gesehen zu haben.

Quelle: SN