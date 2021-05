Der Mercedes-Lenker fuhr nach dem Zwischenfall an der Steinlechner-Kreuzung einfach weiter.

Am Montagabend überquerte ein Radfahrer beim Kreisverkehr an der Steinlechner-Kreuzung die dortige Überfahrt, als er von einem silberfarbenen Mercedes Coupé gestreift und zu Boden gestoßen wurde. Der Pkw hielt nicht an, sondern setzte eine Fahrt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fort. Der Radfahrer wurde in das UKH Salzburg eingeliefert, berichtet die Polizei.