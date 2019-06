Pkw-Lenker übersah auf Gerlosstraße Motorradlenker

Mehrere Unfälle mit Zweirädern ereigneten sich in den letzten Stunden in Stadt und Land Salzburg.

Ein 23-jähriger Motorradlenker ist am Mittwochnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw auf der Gerlos Hochalpenstraße auf Salzburger Seite verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 73-jährige deutsche Pkw-Lenker von einer Zufahrtsstraße gekommen und mit dem 23-jährigen Biker - einem Landsmann - zusammengestoßen. Er dürfte den Motorradfahrer übersehen haben.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr ereignet. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein Alkotest mit dem Autolenker verlief negativ.

Mopedlenker war alkoholisiert

In der Nacht auf den Fronleichnamstag stürzte ein 37-jähriger Mopedlenker in der Stadt Salzburg. Er war in der Lehener Straße gegen einen abgestellten Pkw geprallt, wie die Polizei mitteilt.

Der Mopedfahrer kamt laut Polizeibericht mit leichten Verletzungen in Form von Abschürfungen davon. Die Rettung brachte ihn zur ärztlichen Versorgung ins Landeskrankenhaus.

Der von der Polizei durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass er über keine Lenkberechtigung für das Moped verfügte. Er wurde angezeigt.

Quelle: SN