Pkw-Lenker übersah eine 24-jährige Radfahrerin im Kreisverkehr

Ein Pkw-Lenker übersah die Frau. Die Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus gebracht.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine 24-jährige Frau aus Salzburg bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr. Die Frau war mit einem E-Bike im Kreisverkehr Kendlerstraße-Kuglhofstraße unterwegs. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg übersah sie, als er in den Kreisverkehr einfuhr. Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins LKH gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Quelle: SN