Pkw-Lenker um fast 60 km/h zu schnell unterwegs

Zwei Ungarn auf der Westautobahn wurden mit weit überhöhter Geschwindigkeit angehalten.

Mit 139 km/hanstelle der erlaubten 80 km/h waren zwei ungarische Staatsbürger Sonntagmittag auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von Wals-Siezenheim unterwegs. Die Polizei folgte den beiden Fahrzeugen und konnte diese schließlich in Eugendorf anhalten und kontrollieren. Es wurde bei beiden Lenkern, ein 46-jähriger sowie ein 73-jähriger Ungar, eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Ebenfalls am Sonntag hielt die Verkehrspolizei einen Pkw mit zwei Männern im Altern von 19 und 20 Jahren in Salzburg an. Im Zuge der Fahrzeugkontrolle nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr. Der 19-jährige Lenker wurde dem Amtsarzt vorgeführt. Dieser stellte eine Beeinträchtigung fest. Die Polizei nahm den Führerschein vorläufig ab. Ferner wurden im Wagen acht Gramm Cannabiskraut sowie Suchtmittelutensilien vorgefunden und dem 20-jährigen Mitfahrer zugeordnet. Es erfolgen Anzeigen an die zuständige Verwaltungsbehörde sowie an die Staatsanwaltschaft Salzburg.

Quelle: SN