Pkw-Lenkerin stieß Fußgänger in der Stadt Salzburg nieder

Der 85-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Montagnachmittag übersah eine 57-jährige Salzburgerin, die gerade mit ihrem Pkw von der Siebenstädterstraße in Richtung der Fasaneriestraße einbog, einen 85-jährigen Fußgänger, der im dortigen Kreuzungsbereich den Schutzweg überquerte. Der Pkw der Unfalllenkerin erfasste den 85-jährigen Salzburger am linken Bein. Dadurch wurde der Mann auf die Motorhaube geschleudert und stürzte schließlich zu Boden. Durch den Aufprall wurde der 85-Jährige verletzt und vom Roten Kreuz ins Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert. Ein anschließend durchgeführter Alkomattest bei der Pkw-Lenkerin verlief negativ, berichtet die Polizei in einer Aussendung.