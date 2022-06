In der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen kam es am Samstagnachmittag zu einem schwereren Verkehrsunfall.

Auf der Höhe der Christian-Doppler-Klinik kollidierten ein Pkw und Motorroller. Der Fahrer des Motorrollers stürzte und verletzte sich. Wie das Rote Kreuz mitteilte, musste die verletzte Person in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert werden.