Seit einem Jahr gibt es im Glemmtal keine Tabaktrafik mehr. Die Eigentümerin der letzten ist in Pension gegangen. Nun wird wieder eine Trafik eröffnet. Die MVG (Monopolverwaltung), die in Österreich die …

Politik

Es ist derzeit wohl das größte Schulbauvorhaben im Land Salzburg. In Zell am See sollen in den nächsten Jahren sowohl das Bundesschulzentrum mit dem Gymnasium und der HAK in Schüttdorf als auch das …