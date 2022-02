Pkw prallte in Oberndorf gegen Lokalbahn

Ein 59-jähriger Pkw-Lenker übersah das Rotlicht und kollidierte mit der heranfahrenden Lokalbahn.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr meldete die Leitstelle der Salzburger Lokalbahn, dass es in der Brückenstraße in Oberndorf zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Laut Polizeibericht soll ein 59-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg die rote Ampel übersehen haben. Das Auto kollidierte mit der herannahenden Lokalbahn. Der 42-jährige Lokführer aus Innsbruck leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Weder Lenker noch Passagiere der Lokalbahn wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief beim 59-jährigen Lenker und beim Lokführer negativ.