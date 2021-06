Pkw rammte Bushaltestelle: Wartender verletzt, Fahrer geflüchtet

In St. Martin am Tennengebirge kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Samstagnachmittag in St. Martin am Tennengebirge. Ein Pkw kam auf der Pass-Gschütt-Straße bei der Bushaltestelle Waldsaumbrücke aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern. Das Auto schlitterte in das Wartehäuschen der Haltestelle. Zu der Zeit wartete dort ein 51-jähriger Einheimischer auf den Bus. Durch den Aufprall des Fahrzeuges stürzte das Wartehäuschen ein.

Der 51-Jährige wurde von herabstürzenden Teilen des Gebäudes und vom Fahrzeug getroffen und dabei schwer verletzt. Das Notarztteam des Rettungshubschraubers versorgte den Mann an der Unfallstelle, er wurde dann in das Universitätsklinikum geflogen.

Vom Fahrer des Pkw fehlte auch am Sonntag noch jede Spur. Zeugen des Unfalles sahen laut Polizei, wie sich der 38-jährige Zulassungsbesitzer zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb bisher erfolglos. Die Pass-Gschütt-Straße war für die Aufräumarbeiten 1,5 Stunden gesperrt.

Am Freitagabend ereignete sich in Salzburg noch ein zweiter Unfall mit einem fahrerflüchtigen Lenker in Wals. Ein 15-jähriger war im Ortsgebiet mit seinem Moped in Richtung Salzburg unterwegs. Bei einer leichten Rechtskurve wurde er von einem Pkw überholt und dabei von dem Auto gestreift.

Dadurch kam der 15-Jährige zu Sturz. Er erlitt dabei Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper. Sein Sturzhelm habe laut Polizei schwerere Verletzungen verhinder.

Der Autofahrer ergriff nach dem Unfall die Flucht. Mehrere Zeugen hatten den Unfall aber beobachtet. So habe man laut Polizei einen 49-jährigen Flachgauer als Unfallenker ausforschen können. Bei der Wohnadresse des Mannes fanden Polizisten den beschädigten Pkw. Der Mann konnte dort allerdings nicht angetroffen werden.