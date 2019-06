Pkw übersehen: Mopedfahrer in Saalbach schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in einer vorübergehend freigegebenen Fußgängerzone.

Ein 37-jähriger Mopedlenker war am Sonntagabend in einer langgezogenen Rechtskurve dieser einspurigen Straße mittig und offenbar viel zu schnell unterwegs und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen Mannes. Während des Bremsmanövers stürzte der Zweiradfahrer und verlor seinen Helm. Dann rutschte er in das bereits stehende Auto. Durch den Sturz und den Zusammenstoß zog sich der Mopedlenker schwere Verletzungen zu. Er wurde an der Unfallstelle vom Roten Kreuz erstversorgt und per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Quelle: SN