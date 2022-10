Pkw zog 18 Kilometer lange Dieselspur nach sich

Von der Stadt Salzburg bis Hallein zog sich die Dieselspur am Donnerstagnachmittag. Schuld war ein technischer Defekt.

Ein Riss in der Dieselrücklaufleitung sorgte am Donnerstag dafür, dass ein Pkw zwischen der Fürbergstraße in der Stadt Salzburg und der Kreuzung Salzachtalstraße-Döttelstraße in Hallein Diesel verlor. Insgesamt zog sich die Dieselspur über 18 Kilometer. Zunächst glaubte man, es handle sich um eine Ölspur. Zahlreiche Feuerwehren entlang der Strecke sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz.