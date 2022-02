Pläne für Fagerbahn

Ein Jahrhundertprojekt wird in der 550-Seelen-Gemeinde an der Grenze zur Steiermark angedacht.

Die Reiteralm-Bergbahnen als Besitzer des Familienskigebietes in Forstau auf der Fageralm befinden sich in Sachen Zubringerbahn in der Vorprojektphase. Zudem wird in die technische Beschneiung investiert.

Bürgermeister Josef Kocher (Jahrgang 1982) zeigte sich beim "Pongauer Nachrichten"-Gespräch in seinen Amtsräumen über die Investition und die enge Kooperation zwischen Investoren und Gemeinde sehr erfreut: "Das im vergangenen Dezember eröffnete Almdorf Auszeit an der Talstation des Forstauer Skigebietes erfreut sich mit 270 Gästebetten guter Auslastung. Der Impuls war nötig und ist ...