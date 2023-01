Plainfeld: 70-Jähriger als Teil eines Einbrechertrios festgenommen

Drei Männer sind Mittwochabend in Plainfeld festgenommen worden. Die Polizei verdächtigt sie zahlreicher Dämmerungseinbrüche. Einer der Beschuldigten ist bereits ein älterer Mann.

Das Trio wird beschuldigt, kurz vor seiner Festnahme durch eine Streife des Landeskriminalamts in ein Einfamilienhaus in Plainfeld eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck gestohlen zu haben.

Die drei Männer, zwei Montenegriner (beide 47) und ein Serbe (70 Jahre alt), waren in einem Auto mit deutschem Kennzeichen unterwegs, das bereits einige Tage zuvor in einem Waldstück in Guggenthal verdächtig in einem Siedlungsgebiet unterwegs gewesen und beobachtet worden war.

Am Nachmittag des 18. Jänner wurde das Fahrzeug wieder im Siedlungsgebiet wahrgenommen. Die Polizisten der Dämmerungsstreife beobachteten das Auto, das mit drei Personen schnell aus der Siedlung gelenkt wurde. Nachdem in der Siedlung Nachschau gehalten worden war, konnte der Einbruch in das Einfamilienhaus entdeckt werden.

Daraufhin wurde der Pkw mit den drei Insassen kurz darauf im Bereich Salzburg-Gnigl angehalten. Im Auto wurde Diebesgut sichergestellt, das nicht nur vom besagten Einbruch stammen dürfte. Den drei Beschuldigten dürfte eine Mehrzahl der Dämmerungseinbrüche, die sich zuletzt zugetragen haben, zugeordnet werden können. Alle drei machten bei den Einvernahmen keine Angaben. Sie werden in die Justizanstalt überstellt. Die Spurenauswertung dauert an. Die weiteren Ermittlungen laufen.