Plainfeld startet sportlich los

Die Sport- und Freizeitanlage in Oberplainfeld wird für die Outdoorsaison startklar gemacht. Neue hinzu kommen eine Tribüne und ein Fitnessraum.

Die Sport- und Freizeitanlage in Oberplainfeld wird weiter ausgestaltet. Neben den drei bereits vorhandenen Tennisplätzen entstehen neue Sanitäranlagen und ein Fitnessraum für die Plainfelder Sportlerinnen und Sportler. Am Dach des Gebäudes bietet eine Tribüne Sitzplätze für die Fußballfans. Sie wird im nächsten Arbeitsschritt geflämmt. Der angrenzende Parkplatz wird asphaltiert, die fünfzehn Jahre alten Klettergeräte auf dem Spielplatz werden ausgetauscht. Für die Jugend gibt es einen Beachvolleyballplatz.

Plainfelder beteiligen sich aktiv

"Bei der Neugestaltung wurde viel in Eigenregie umgesetzt", sagt Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber (ÖVP).

Der Bus fährt nun im Stundentakt

Erfreulich ist für die Gemeinde die bessere Anbindung im öffentlichen Verkehrsnetz. Der Stundentakt im Busfahrplan der Linie 153 stößt auf positive Resonanz. Zusätzlich wurde die Fahrtstrecke von Oberplainfeld bis Lacknerwinkel erweitert.

Die Gemeinde Plainfeld kommt außerdem dem großen Bedarf an Kinderbetreuung nach und investiert in die Erweiterung der Krabbelgruppe um einen Schlafraum. Die Volksschule und der Kindergarten erhalten neue Sanitäranlagen. Das Team des Jugendzentrums freut sich, dass ab dieser Woche wieder Aktivitäten in kleinen Gruppen (unter Auflagen) möglich sind.

Neuer Altstoffsammelhof für Plainfeld und Koppl

Die moderne Anlage im Gewerbegebiet Koppl macht es möglich, dass man sogar außerhalb der Öffnungszeiten mit einer Berechtigungskarte verschiedene Arten von Abfällen sortieren und entsorgen kann. Die Container sind im Boden versenkt, was das Abladen für die Bürgerinnen und Bürger stark erleichtert.