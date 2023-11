Plainfeld: Totalschaden nach Überholmanöver

Auf der Plainfelder Landesstraße in Fahrtrichtung Thalgau ist am Freitag Nachmittag ein 27-jähriger Pkw Lenker aus dem Flachgau von der Fahrbahn abgekommen, als er einen Radfahrer überholen wollte. Beim Überholvorgang wurde der Mann vom Gegenverkehr überrascht und musste nach links in eine angrenzende Wiese ausweichen. Dort stürzte der Flachgauer mit seinem Pkw in einen etwa fünf Meter tiefen Graben. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Am Pkw entstand Totalschaden.