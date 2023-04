Plan B führte Flachgauer in die Champions League

David Eder war selbst ambitionierter Fußballer. Zum Profi reichte es nicht, dafür kommentiert der Flachgauer jetzt die Spiele von Messi und Co.

Der Terminkalender von David Eder ist gut gefüllt. Am Sonntag kommentiert er für den Fernsehsender Sky das Bundesligaspiel Red Bull Salzburg gegen Austria Wien. Am Dienstag folgt Manchester City gegen Bayern München, am Donnerstag Manchester United gegen Sevilla. Vor fünf Jahren ist der 28-Jährige beim Pay-TV-Anbieter in die Riege der Live-Kommentatoren aufgestiegen und dort, wo er schon als Kind hinwollte, angekommen - in den großen Fußballtempeln dieser Welt.

Ursprünglich hätte David Eder gerne selbst an der Anfield Road ...