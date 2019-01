Plattform Menschenrechte: Bettelnde wehren sich gegen Kriminalisierung

Bettlende Menschen in Salzburg reagierten bestürzt auf eine Meldung der Salzburger Polizei, schreibt die Plattform Menschenrechte in einer Aussendung. Unter der Überschrift "Rumänische Bettlerbande überführt" informierte die Landespolizeidirektion am Freitag, dass sie 13 Personen wegen zahlreicher strafbarer Handlungen festgenommen hat. "Allerdings wird an keiner Stelle der Aussendung deutlich, was die ausgeforschte Gruppe, die gewerbsmäßigen Diebstahl und Handtaschenraub begangen haben soll, mit Betteln zu tun hat", heißt es. Statt die Gruppe als "Diebesbande" zu beschreiben, würden so bettelnde Menschen in Salzburg in ein kriminelles Licht gerückt. Lokale Medien hätten die Darstellung der Polizei ungeprüft übernommen.

Vertreter der Plattform Menschenrechte hätten mit 30 in Salzburg bettelnden Menschen über die Medienberichte gesprochen, sie hätten zutiefst betroffen reagiert. Eine Frau sagte laut Aussendung: "Betteln ist sehr erniedrigend und gefällt mir nicht. Aber bevor ich stehlen gehe, bettle ich lieber, das ist für mich die einzig legale Möglichkeit, Geld für meine Familie zuhause zu verdienen". Die Befragten fänden es schlimm, wenn Menschen betrügen, stehlen oder sich der Zuhälterei schuldig machen. Da sie nun selbst in ein kriminelles Licht gerückt würden, fürchten die Bettelnden auch negative Reaktionen auf der Straße.

"Menschen haben das Recht, in der Öffentlichkeit auf ihre Notlage hinzuweisen", sagt Alina Kugler von der Plattform für Menschenrechte. "Das hat der Verfassungsgerichtshof mehrmals bestätigt." Aus Sicht der Plattform Menschenrechte sei die Presseaussendung der Polizei deshalb fatal, weil sie Vorurteile schüre. Einmal mehr werde der Eindruck erweckt, in Salzburg finde Betteln "bandenmäßig" statt und sei eng verknüpft mit Straftaten. Für eine solche allgemeine Annahme gibt es aber keine Belege - auch die Polizei bleibe diese bisher schuldig.



Quelle: SN