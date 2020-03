Platz für bis zu 1200 Personen: Zusatzspital im Messezentrum wird aufgebaut

Am Montag wurde mit dem Aufbau des Behelfsspitals am Messezentrum begonnen. Bis zu 1200 Patientinnen und Patienten sollen dort versorgt werden können. Fachpersonal wird noch dringend gesucht. Unterdessen wurden 13 Patienten aus Hallein in das Krankenhaus nach St. Veit verlegt. Fünf Mitarbeiter des Krankenhaus Hallein wurden positiv auf Covid-19 getestet. Bereits am Sonntag wurde das Krankenhaus unter Quarantäne gestellt.

Am Montag ist in der Stadt Salzburg mit dem Aufbau des Zusatzspitals im Messezentrum begonnen worden. Dazu werden in der Halle 10 in einer ersten Stufe 352 Kojen mit je zwei Betten aufgestellt, in Summe also 704 Betten, sagte der Leiter des medizinischen Einsatzstabes im Land, Richard Greil. In weiterer Folge sollen am Standort bis zu 1200 Covid-Patienten behandelt und versorgt werden können.

Damit ist aber noch immer nicht die maximale Kapazität erreicht: Im Notfall kann die Messehalle bis zu 1600 Betten Platz bieten. "Auch wenn wir hoffen, dass das nicht notwendig sein wird", so Greil. Theoretisch könnte das Behelfsspital bereits am Donnerstag den Betrieb aufnehmen. Für die Betreuung der Patienten dort sucht das Land Salzburg noch Personal: 200 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und Assistenzpersonal. Die angrenzende Messehalle 9 wird inzwischen als Warteraum für Verdachtsfälle adaptiert. "Hier wird - mit dem nötigen Sicherheitsabstand - abgeklärt werden, ob eine positive Infektion mit dem Virus vorliegt oder nicht."



Behelfsspitäler für leichte Covid-Fälle vorgesehen

Das Messezentrum ist eines von drei Zusatzspitälern im Bundesland, in dem Corona-Patienten von Nicht-Corona-Patienten getrennt werden sollen. Die Behelfsspitäler sind dabei für leicht bis mittelschwer erkrankte Patienten vorgesehen. "Das sind jene Personen, die nicht zu Hause versorgt werden können und ins Krankenhaus müssen, aber keine intensivmedizinische Versorgung oder Beatmung brauchen", sagte Greil. "Der Vorteil in der Halle ist auch, dass wir mit wenig medizinischem Personal einen besseren Überblick über die Patienten haben, als wenn diese in getrennten Zimmern untergebracht sind."

Durch die kurze Distanz zum Covid-Haus am Uniklinikum Salzburg sei gesichert, dass jeder Patient innerhalb von 60 Minuten einen beatmungsfähigen Platz bekommt, sollte sich sein Zustand verschlechtern. Am Coronavirus erkrankte Personen können innerhalb von wenigen Stunden beatmungspflichtig werden. Das Covid-Haus mit seinen 200 Betten verfügt nicht nur über Intensivstationen, sondern bietet auch Behandlungsmöglichkeiten für akute internistische, kardiologische, traumatologische oder gynäkologische Notfälle von positiv getesteten Personen. Im Uniklinikum wurden bereits 50 Beatmungsplätze eingerichtet, weitere 60 sollen auf der bisherigen HNO-Abteilung folgen.



Weitere Zusatzspitäler in St. Veit und Mittersill

Analog dazu wird derzeit auch im Süden des Bundeslands eine ähnliche Struktur aufgebaut. Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach steht eine Covid-Intensivstation mit bis zu 14 Betten zur Verfügung. Das dazugehörige Zusatzspital umfasst im Vollausbau bis zu 300 Betten. Es ist in der Landesklinik St. Veit im Pongau und ihren Reha-Einrichtungen untergebracht. Sollte die Kapazität nicht reichen, wird auf 120 im Zusatzspital Mittersill eingerichtete Betten zurückgegriffen.

Wie Greil am Montagmorgen in einem Statement auf Youtube erklärte, seien im Bundesland Salzburg derzeit 251 Beatmungsgeräte vorhanden. Dies wiederum entspreche abhängig vom Zentralraum zwischen 35 und 45 Geräten pro 100.000 Einwohner. "Im Vergleich dazu: In Italien sind es acht", so Greil. "Das heißt aber nicht, dass wir ausreichend mit Respiratoren versorgt sind. Wir haben aber zumindest eine gute Ausgangsbasis."

Greil rief am Montag noch einmal dazu auf, auf risikoreiche Sportarten zu verzichten. Erst am Wochenende seien einige verletzte Mountainbiker ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Jede schwere Verletzung, die jetzt vorgebeugt wird, entlastet das System. Sportunfälle binden OP-Kapazitäten und Personal, die wir jetzt für die Vorbereitung für schwerkranke Corona-Patienten brauchen."

Krankenhaus Hallein: Fünf Personen positiv getestet

Schon am Sonntag musste das Krankenhaus Hallein unter Quarantäne gestellt werden, weil bei drei Mitarbeitern aus dem Pflegeteam ein Coronatest positiv war. Die Auswertung weiterer Tests ergab, dass noch zwei weitere Teammitglieder mit dem Erreger infiziert sind. Bei den infizierten Personen handelt es sich um vier Pfleger und einen Mitarbeiter aus der Administration. Rund 50 Personen aus dem Krankenhaus sind derzeit in Isolation. Zwei betroffene Stationen wurden unter Quarantäne gestellt. Die Geburtenstation bleibt offen.

Die übrigen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Hallein werden weiterhin vor Ort versorgt: Die Station 2 (Innere Medizin, Palliativstation, Intensivstation) wird von einem verkleinerten Team betreut. Auf den Stationen 3 (Chirurgie) und 4 (Gynäkologie) wird personell im normalen Betrieb weitergearbeitet.

Die Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 Getesteten beträgt aktuell - Stand Montag, 13.30 Uhr - 368. Davon halten sich 359 Personen in Salzburg auf. In Salzburg stehen das Großarltal, das Gasteinertal und die Gemeinde Flachau seit vergangenem Donnerstag unter Quarantäne. Im Großarltal wurde am Sonntag zudem ein Arzt positiv auf Covid-19 getestet. Auf das Ergebnis von mehr als 500 Tests wird gewartet.

Um allgemeine Fragen, die den Alltag betreffen, bestmöglich zu beantworten, hat das Land Salzburg die Hotline 0662-8042-4450 eingerichtet. Rund 500 Anrufe gehen hier pro Tag ein, insgesamt sind es bisher mehr als 4.000.

