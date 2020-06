Platz für weitere Wohnungen in Obertrum

Wichtige Arbeiten an der Obertrumer Infrastruktur stehen vor dem Abschluss. Die 48 Parzellen eines Baulandsicherungsmodells sind aufgeschlossen. Der Sportplatz wurde generalsaniert, eine Lücke im Gehwegnetz geschlossen.

Obertrum ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Damit das so bleibt, wurden in der Marktgemeinde zuletzt mehrere Baulandsicherungsmodelle umgesetzt. Anfang Juni konnten knapp zwei Jahre nach Baubeginn die Arbeiten an der Infrastruktur für die Abschnitte 4 und 5 des ...