"Plötzlich war ich weg" - Lenker kracht mit Pkw nach Schwächeanfall in Schaufenster

Nach einem Schwächeanfall ist am Dienstagvormittag ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw in das Schaufenster eines Betriebes in Straßwalchen gekracht.

Der Unfall am Dienstagvormittag in Straßwalchen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.30 Uhr mitten im Ortszentrum der Flachgauer Gemeinde. Der 71-jährige Lenker aus dem benachbarten Bezirk Braunau (OÖ) war mit seinem Wagen aus Richtung Lengau kommend auf der B 147 (Braunauerstraße) unterwegs.

Der Mann dürfte dann am Steuer seines Pkw bei der Einfahrt in den Kreisverkehr am Mayburgerplatz einen Schwächeanfall erlitten haben. "Ich bin plötzlich weg gewesen", gab er der Polizei später zu Protokoll. Der Wagen fuhr geradeaus und krachte ungebremst in das Schaufenster neben einem Reisebüro.

Auch ein Zeuge, ein 30-jähriger Oberösterreicher, gab an, dass der Lenker ohne Geschwindigkeitsreduktion geradeaus in das Schaufenster gefahren sei. Der 71-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Alkotest verlief negativ, es gab keine weiteren Verletzten. Der Sachschaden an Fahrzeug und Schaufenster ist beträchtlich.