Poesie für Passanten: 75-jährige Salzburgerin hängt Gedichten an ihren Zaun

Sonja Bayard (75) schreibt fröhliche Gedichte und hängt sie an ihren Zaun. Passanten können dort innehalten.

Sie wuchs als Nachkriegskind unter amerikanischer Besatzung in Salzburg auf - und hat einen amerikanischen Offizier als Vater. Sonja Bayard lebt immer noch in dem wunderschönen Gründerzeithaus an der Neutorstraße, das damals einen "großen Frauenhaushalt" beherbergte: "Mutter, Omi, Taufpatin Lisi und Sonja." Im riesigen Garten rund um das Haus hatten die Amerikaner ein Waffenlager. "Dort hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt", sagt die 75-Jährige und schmunzelt. Der Soldat kehrte in seine Heimat zurück, kennengelernt hat ihn Sonja mit 20, er ...