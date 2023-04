"Pokémon" und Co.: Gestohlene Sammelkarten von hohem Wert in Wien aufgetaucht

Vor drei Monaten wurden in der Card Arena Salzburg Sammelkarten im Wert von 100.000 Euro gestohlen. Die Spuren führten nach Wien. Die Polizei ermittelt weiter.

Drei Monate nach einem Einbruch in der Stadt Salzburg ist ein Teil des Diebesguts nun offenbar in Wien wieder aufgetaucht. Der Fall ist kurios und tragisch zugleich. Entwendet wurden Tausende Sammelkarten der Spiele "Pokémon", "Magic: The Gathering" und "Yu-Gi-Oh!". Ein damals noch Unbekannter war am Silvesterwochenende in ein Geschäft in Salzburg-Maxglan eingedrungen und hat dort mehrere verschlossene Spinds aus Metall aufgebrochen.