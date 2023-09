Politik macht das Autofahren zum Luxus

Regionale Unterschiede bei Spritpreisen, eine wachsende CO₂-Steuer und eine im Vorjahresvergleich geringere Pendlerpauschale setzen Autolenkern zu. Am 1. Jänner kommt mit der erneut steigenden CO₂-Steuer eine weiterer Spritpreisteuerung hinzu. "Das ist nichts anderes als eine Bestrafung der Pendler", kritisiert Peter Eder, Präsident der Arbeiterkammer Salzburg.

Die Spritpreise sorgen weiterhin bei zahlreichen Autofahrern für sorgenvolle Blicke an der Zapfsäule. Auffällig sind aber die großen regionalen Unterschiede auch innerhalb des Bezirks. Zahlte man am Montag, 25. September, an der billigsten Tankstelle des Pongaus in St. Johann noch 1,619 Euro pro Liter Super 95, musste man bei der billigsten Tankstelle in Altenmarkt schon um 13 Cent pro Liter (1,749 Euro) tiefer in die Tasche greifen. "Dabei spielen einige Faktoren eine wichtige Rolle", weiß Thomas Viehhauser, Obmann der Fachgruppe Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen der Wirtschaftskammer Salzburg und selbst Tankstellenbetreiber. "Der Lieferpreis allein macht schon ein bisschen etwas aus. So profitieren beispielsweise Tankstellen in St. Johann von der guten Anbindung - andere Betriebe müssen schon bei der Lieferung mehr bezahlen. Außerdem profitieren Autofahrer in St. Johann von der größeren Konkurrenz im Ort. Acht Tankstellen stehen im unmittelbaren Wettbewerb miteinander - das hat natürlich Auswirkungen auf den Preis. Obwohl Kraftstoffe in Urlaubsorten normalerweise teurer sind, tankt man in St. Johann komischerweise seit jeher billig."

Laut Viehhauser mache es auch einen Unterschied, ob die Tankstelle privat oder unter einem Pachtvertrag betrieben wird. "Pächter haben es oft schwer. Sie können kaum bis gar nicht auf den Verkaufspreis Einfluss nehmen - leben deshalb in der Regel auch von keinem üppigen Gehalt. Dafür tragen eigenständige Tankstellenbetreiber mehr Risiko.

Im Jänner wächst die CO₂-Steuer weiter

Doch für Viehhauser ist man beim ohnehin hohen Kraftstoffpreis noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen: "Mit 1. Jänner erreicht uns die nächste Erhöhung der CO₂-Steuer. Ein weiterer Schlag ins Gesicht der Autofahrer und Tankstellenbetreiber." Die CO₂-Steuer muss seit Oktober 2022 von Unternehmen, die Kraftstoffe in Österreich herstellen oder importieren, entrichtet werden. Dadurch steigen aber gleichzeitig die Kosten für Spritpreise und Heizöl für den Konsumenten. Ausgeglichen sollten die CO₂-Steuern durch einen Klimabonus werden. Die Erhöhung der CO₂-Steuer für Betriebe macht Anfang des kommenden Jahres den größten Sprung seit ihrer Einführung. Lag sie 2022 bei 30 Euro pro Tonne CO₂, kletterte sie Anfang 2023 auf 32,5 Euro. Für Jänner 2024 plant man eine Anhebung auf 45 Euro pro Tonne CO₂.

Laut ÖAMTC werden die Teuerungen bei den Treibstoffen deutlich spürbar. Autofahrer zahlten heuer - bei 32,5 Euro pro Tonne CO₂ - inklusive Mehrwertsteuer netto rund 9,8 Cent bei Diesel und 8,9 bei Super pro Liter mehr aufgrund der CO₂-Bepreisung für Hersteller. 2024 rechnet man mit 13,5 Cent pro Liter Diesel und 12,3 Cent pro Liter Super. Vor Kurzem kam für Pendler auch ein weiterer Rückschlag dazu.

Politik entscheide bei Pendlern zu Wien-lastig

Die 2022 aufgrund der Teuerungen erhöhte Pendlerpauschale lief mit Ende Juni aus. "Das ist nichts anderes als eine Bestrafung der Pendler, die nun oft auf eigene Kosten Meter für den Arbeitgeber machen müssen", kritisiert Peter Eder, Präsident der Arbeiterkammer Salzburg. "Das große Problem bei der Pendlerpauschale, dem Klimabonus und der CO₂-Steuer ist, dass von der Regierung oft sehr Wien-lastig entschieden wird. Dort, wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr hervorragend ist. Bei uns und gerade auf dem Land ist das in dieser Form nicht möglich. Wir als Arbeiterkammer bleiben da aber sicherlich weiter dran, denn es kann nicht sein, dass Pendler immer weiter in die eigene Taschen greifen müssen", versichert Eder.