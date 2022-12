"Politik hält Versprechen an die Pflege nicht"

Mit der Mahnwache "#MehrWärFAIR" macht man auf die Missstände in der Pflege aufmerksam.Franz Wartbichler, Vorsitzender des Betriebsrats im Landesklinikum St. Veit, kritisiert die Politik und sieht, dass sich in den letzten Monaten an der Lage für Pfleger nichts gebessert hat.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Pflege ist nach wie vor einer der Brennpunkte in der Politik. Vor Kurzem machten Pfleger im ganzen Land mit der Aktion #MehrwärFair auf die Missstände in ihrem Berufsfeld aufmerksam.