Politik ist sich bei Tauben-Problem uneinig

Tauben-Experte Hans Lutsch mahnt vor großen Konsequenzen im falschen Umgang mit den Vögeln. Für zahlreiche Gemeinden wäre ein Taubenschlag eine einfache Lösung für das Problem mit den Vögeln. Auch in der Politik herrscht nicht nur Uneinigkeit, einige Parteien fanden keine Zeit, um sich den Fragen des Experten zu stellen.

In den meisten Städten muss man nicht lange suchen, um Tauben zu finden. So gehören die Vögel auch in zahlreichen Pongauer Gemeinden zum Ortsbild. Dadurch ergeben sich aber einige Probleme. "Es ist nicht nur die Verunreinigung der Tauben-Hotspots", weiß Hans Lutsch von der Arge Stadttauben. "Es ergibt sich auch ein Verstoß gegen die Tierschutzauflagen, wenn beispielsweise Netze laienhaft aufgehängt werden und sich dort Tauben verhängen und dadurch umkommen. Eigentlich müsste man solch ein Vorgehen sofort anzeigen."

Lutsch sieht ...